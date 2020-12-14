مظاهرات شعبية ضد جرائم

2020/12/14 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج أهالي قرية رويشد بريف دير الزور الشمالي بمظاهرة احتجاجية ضد جرائم “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحق أهالي منطقة الجزيرة السورية وتنديد...

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