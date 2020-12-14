الكاظمي يلتقي السفير السعودي في بغداد.. لهذا السبب

2020/12/14 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، سبل التعاون المشترك بين بغداد والرياض....

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