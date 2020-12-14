2020/12/14 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} غرد فريق "يوتيوب" عبر حسابه على "تويتر"، بأنهم "على دراية" بالمشكلات التي عطلت المنصة حول العالم، وأنهم كانوا يعملون على إصلاحها.

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