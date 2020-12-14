اخر المستجدات بشأن محادثات وفد كوردستان في بغداد.. معلومات 'صادمة ' بشأن نفط الاقليم

2020/12/14 | 18:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصدر مطلع على سير المفاوضات التي يجريها وفد حكومة اقليم كوردستان في بغداد، الثلاثاء، استعداد اربيل لتسليم العائدات النفطية الى الحكومة الاتحادية، لكنها تمتنع عن تسليم النفط، بسبب اتفاق الاقليم مع تركيا المعروف بإتفاق "الـ 50 سنة".





وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "محادثات وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في بغداد، لم يفض الى اي اتفاقات بين الجانبين، ومن المقرر عودة عضوين من الوفد الى كوردستان".

واضاف، ان "كلا من نائب رئيس وزراء حكومة الاقليم قوباد طالباني ووزير المالية لايزالان في بغداد من اجل الاستمرار في المحادثات".

واوضح ان "وفد حكومة اقليم كوردستان ابدى استعداده الكامل لتسليم العائدات النفطية الى الحكومة الاتحادية، لكن بغداد تشترط على اربيل تسليم النفط الخام الى شركة تسويق النفط العراقية المعروفة اختصارا بـ سومو".





وتابع المصدر، ان "احدى المعوقات تتمثل في عدم امتلاك اقليم كوردستان للنفط الخام، لانه وبحسب اتفاق الـ (50 سنة) بين اربيل وتركيا، فإن حكومة اقليم كوردستان لا يمكنها التصرف بالنفط الخام، ويسمح لها بالتصرف بالعائدات فقط، وهي قليلة جدا لن تقبل بها الحكومة الاتحادية".

وفي تطور مواز اعلن العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، فائق يزيدي، أن "وفدا سياسيا من الكتل المشاركة في الحكومة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والكتل الكوردية النيابية المتمثلة بالتغيير، والجماعة الإسلامية، والجيل الجديد، سيزور بغداد بعد انتهاء مباحثات الوفد الحكومي الكوردي مع الحكومة الاتحادية المتواجد حاليا في بغداد".

واضاف أن " الوفد السياسي سيتوجه بغداد إلى بغداد بعد انتهاء محادثات الوفد الحكومي لإقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية وعودته من بغداد".

ا.ح

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