قرعة سهلة لتوتنهام وميلان.. ومتوازنة لآرسنال ويونايتد بالدوري الأوروبي

2020/12/14 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاءت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي متوازنة بالنسبة لفريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، فيما حملت مواجهتين سهلتين على الورق بالنسبة لكل من توتنهام وميلان.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد، فيما يصطدم آرسنال ببنفيكا، ويلتقي توتنهام نظيره فولفسبرجر النمساوي، بينما يواجه ميلان رد ستار الصربي.

أما عن أبرز المواجهات الأخرى، فيلتقي نابولي غرناطة، ويلعب روما مع سبورتنج براجا، ويواجه ليستر سيتي سلافيا براج.

كما حملت القرعة مواجهات أخرى بين أياكس وليل، أولمبياكوس وآيندهوفن، فياريال وسالزبورج، باير ليفركوزن ويونج بويز.

نتيجة القرعة

فولفسبرجر

×

توتنهام

دينامو كييف

×

كلوب بروج

ريال سوسيداد

×

مانشستر يونايتد

بنفيكا

×

آرسنال

رد ستار

×

ميلان

أنتويرب

×

رينجرز

سلافيا براج

×

ليستر سيتي

سالزبورج

×

فياريال

سبورتنج براجا

×

روما

كراسنودار

×

دينامو زغرب

يونج بويز

×

باير ليفركوزن

مولده

×

هوفنهايم

غرناطة

×

نابولي

مكابي تل أبيب

×

شاختار

ليل

×

أياكس

أولمبياكوس

×

آيندهوفن

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقًا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.

وتحدد تصنيف ثوالث دوري الأبطال بناء على 8 معايير، أولها النقاط التي جمعها كل فريق في مشواره بالتشامبيونزليج ثم فارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والأهداف المسجلة خارج الملعب، والانتصارات، والانتصارات خارج الملعب، ومدى انضباط الفريق، وتاريخ الفريق على المستوى القاري.

وتستفيد الأندية في التصنيف الأول من خوض مباراة الإياب في دور الـ32 على ملاعبها، علما بأن اليويفا قرر أن تقام مباريات الذهاب لهذه المرحلة يوم 18 شباط /فبراير المقبل، والإياب بعدها بأسبوع في 25 من الشهر ذاته.

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