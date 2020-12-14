نتنياهو يخضع للحجر الصحي

2020/12/14 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: “امتثالا للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل.



ينتابني شعور ممتاز.



أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية.



أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا”.

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