2020/12/14 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إعدام المعارض الإيراني، روح الله زم، الذي كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف إعدامه بـ "الهمجي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).