ريبوار كريم: خروج أربيل بدون اتفاق مع بغداد إضرار بمصالح الكرد

2020/12/14 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد النائب الكردي المستقل ريبوار كريم، اليوم الاثنين، أن خروج أربيل بدون اتفاق مع بغداد، إضرار بمصالح الكرد.

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إنه "لم يحصل اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن، وأن الإقليم والحكومة الاتحادية مستمران بالمباحثات"، موضحا أن "من صالح الكرد الاتفاق مع بغداد لأن خروجهم بدون اتفاق سيضر بمصالحهم".

وأضاف كريم، أن "إقليم كردستان، لن يستطيع التنصل أو عدم الالتزام في حال الوصول إلى اتفاق لكن أربيل لا تسلّم بكل ما تطلبه بغداد.

وتابع أن "ما يشاع من أن الوفد الكردي قد قبل بكل شروط بغداد لا أساس له من الصحة" مبيناً أن "الإقليم يحاول استخدام هذه النقطة في حال عدم الوصول إلى اتفاق ليعبر بها عن رسالة إلى الشعب الكردي مفادها، أننا قبلنا بكل شروط بغداد ولكنها لم تتفق معنا".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد.

وقالت صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية".

وأضافت، أن "وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور".

وطالبت فيان، الحكومة الاتحادية بدفع 320 مليار دينار مستحقات شهر تشرين الأول لعام 2020 والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي".

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