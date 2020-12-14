2020/12/14 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

حدد المدير التنفيذي لشركة “بيونتيك” الألمانية أوغور شاهين الأحد، موعدا للسيطرة على وباء كورونا المستجدة، وتغير الوضع الحالي في مكافحة الفيروس.

وتوقع شاهين في حوار مع قناة “فوكس نيوز”، أن يتم السيطرة على جائحة كورونا مع نهاية الصيف المقبل.

وقال مدير الشركة التي أنتجت مع “فايزر” الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا؛ إننا “نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات وهي ناجعة، لذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض بنهاية الصيف المقبل على أقصى تقدير”.

ولفت شاهين إلى أنه يمكن للتطعيم أن يغير وضع مكافحة كورونا بشكل كبير، مع حلول نيسان/ أبريل المقبل، معربا عن ثقته من تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.

وأفاد بأن “بيونتيك” و”فايزر” تخططان إلى تقييم ما إذا كان يمكن تقديم جرعات أكثر في عام 2021.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد حاسم للسيطرة على فيروس كورونا عالميا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد حاسم للسيطرة على فيروس كورونا عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).