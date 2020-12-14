ممرضة في نيويورك تتلقى أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة

2020/12/14 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – تلقت ممرضة في نيويورك الاثنين أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تويتر “أول لقاح يتم تلقيه.التهانىء للولايات المتحدة.التهانىء للعالم”.وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح امام الكاميرات في “لونغ آيلند […]

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