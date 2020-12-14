2020/12/14 | 19:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد انطلاق بطولة العراق لصالات بناء الاجسام

حدد الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، موعد انطلاق بطولة العراق للصالات الاهلية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني ان “فعاليات بطولة العراق للصالات الاهلية يومي الجمعة والسبت الفترة من 18 الى 19 كانون الاول الجاري الساعة التاسعة صباحاً في العاصمة بغداد على قاعة نادي الشرطة الرياضي في شارع فلسطين”.

واوضح ان “الاتحاد قرر اقامة البطولة وفق الشروط الصحية (بدون جمهور) فضلا عن ان فريق الصالة مكون من اللاعب والمدرب ومساعد المدرب حصراً وذلك بحسب توصيات خلية الازمة ووزارة الشباب والرياضة”.

يذكر ان بطولة العراق للصالات هي البطولة الاولى للعام 2020 بعد جائحة كورونا ومن المتوقع مشاركة كبيرة من قبل الصالات الاهلية ومن مختلف انحاء البلاد.

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