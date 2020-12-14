بضمنها ملف العراق.. الاتحاد الخليجي يجتمع لتقييم ملفات استضافة خليجي 25

2020/12/14 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أكد امين سر اتحادات كأس الخليج، جاسم الرميحي، ان اجتماعًا لأتحاد كأس الخليج سيعقد مطلع الأسبوع القادم لتقييم ملفات استضافة خليجي 25.

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