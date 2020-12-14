قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.. وفد الصقور يصل النجف تحضيراً لمواجهة الغزلان

2020/12/14 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

وصل وفد فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية، الى محافظة النجف استعداداً لمواجهة اصحاب الارض في الجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز.

وقال مشرف الفريق علي زغير لـ /المعلومة/ ان “وفد نادي القوة الجوية وصل الى محافظة النجف الاشرف واتخذ من فندق غرناطة مقرآ لإقامته”.

واضاف ان “ادارة النادي قررت ان يغادر الوفد مبكرا الى النجف من اجل التكيف على اجواء وملعب المباراة قبل ثلاثة ايام من موعد اقامتها”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب النجف الدولي عند الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة لحساب الجولة التاسعة.



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