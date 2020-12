2020/12/14 | 19:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ المدير الإداري لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، رفض اللاعب مهند جعاز، محترف نادي هاماربي السويدي، تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة. وقالَ كوركيس: “اللاعب مهند جعاز كان من ضمن قائمة المنتخب الوطني للبطولة الرباعية التي ستقام في الامارات الشهر المقبل، ولكن بعد الاتصال باللاعب من أجل مخاطبة ناديه، وكذلك توجيه الدعوة الرسمية، صُدمنا برفض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية: اللاعب المحترف مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية: اللاعب المحترف مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية: اللاعب المحترف مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).