نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي

2020/12/14 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حمل النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “رئاسة مجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي داخل البرلمان بشأن الاخفاق الحكومي في الملف الامني والاقتصادي”، لافتا الى ان “الكاظمي اعطى بعض الكتل السياسية مناصب لاسكاتهم وعدم الوقف ضده”.

واضاف ان “الحكومة اخفقت في ملف ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وهذا الامر تم السكوت عنه من قبل رئاسة البرلمان”، مبينا ان “تسويف استجواب الكاظمي حصل بارادة سياسية دعمة له”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، اول امس السبت، عن توجه نيابي جديد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لمناقشة اسباب تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.



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