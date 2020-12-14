الكعبي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء “ظاهرة الاختناقات المرورية”

2020/12/14 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, الى التنسيق المباشر ما بين وزارات الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات الاخرى ذات العلاقة , لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية التي بدأت تنعكس سلبا على نفسية المواطن ، كما تربك المشهد الامني في كافة المدن العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “الكعبي استقبل في مكتبه اليوم الاثنين، مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل ، بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية محمد رضا، وعدد من النواب والمستشارين”.

واشار الكعبي، الى ان “مجلس النواب يولي مديرية المرور اهتمام خاص وذلك بسبب تعلق مهامها بحياة المواطن بشكل مباشر”، مشيدا “بالخدمات والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة وساعات عمل طويلة وعلى مدار اليوم , وايضا بالإجراءات التي اتخذتها الادارة الجديدة لتخفيف الضغط داخل المدن وتسهيل اتمام المعاملات المرورية للمواطنين بدوام صباحي ومسائي واعتماد الانظمة الالكترونية المتطورة”.

وطالب الكعبي، “بإعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات وآليات معالجتها”, لافتا الى ان “الجميع يعلم بأن عدد من المعالجات تتطلب حلول بسيطة جدا مثل توسيع التقاطعات او تأهيل الشوارع وفتح اخرى ونقل بعض الفعاليات الاقتصادية لمحيط العاصمة والمدن الاخرى”.

ودعا الى “التنسيق المباشر ما بين وزارات الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات الاخرى ذات العلاقة , لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية التي بدأت تنعكس سلبا على نفسية المواطن، كما تربك المشهد الامني في كافة المدن العراقية“

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