واشنطن تفرض عقوبات على إيران

2020/12/14 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها عقوبات على شخصين مرتبطين بإيران.

وقالت الوزارة عبر موقعها أنها أدرجت على اللائحة السوداء “محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ.



ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007”.

وأوضحت أنه “سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها”.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن “اختطاف ليفنسون في إيران هو مثال شائن على استعداد النظام الإيراني لارتكاب أعمال غير عادلة”، مشددا على أن “الولايات المتحدة ستعطي الأولوية دائما لسلامة وأمن الشعب الأمريكي وستواصل بقوة ملاحقة أولئك الذين لعبوا دورا في اعتقال ليفنسون وفي وفاته المحتملة”.

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