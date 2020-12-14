خلال ساعات… الامطار تجتاح العراق من كل الاتجاهات وبشكل مستمر

2020/12/14 | 19:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحدث المتنئ الجوي، محمد علي، اليوم الاثنين، عن منخفض جوي مدمج سيأثر بمناطق مختلفة في البلاد، فيما توقع سقوط الامطار في الساعات المقبلة وحدد المناطق المشمولة.

وقال محمد علي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “منخفضا جويا (جبهي حركي) مدمج ينتج عن التقاء منخفضي البحر الاحمر والبحر المتوسط، سيعمل على تكوين حالة عدم استقرار متوسطة الفعالية في مناطق شمال البلاد وشمال المنطقة الوسطى، وبصورة أقل في باقي مناطق البلاد”.

وتوقع علي أن “تبدأ زخات المطر في الساعات القادمه أو الفجر، في مناطق غرب الرطبة والقائم وتمتد إلى باقي المدن تدريجيا، وتكون الحالة ذات طابع ديمي مستمر في الشمال وطابع مزني رعدي في باقي المدن”.

وأوضح أن “محافظات نينوى سيكون المطر متوسطا في غربها وغزيرا بشرقها، دهوك ستشهد غزارة بالامطار، وستكون الامطار متوسطة في أربيل والسليمانية غزيرة، وكركوك ، وفي صلاح الدين متوسطة وغزيرة في الشرقاط وتكريت والعلم باتجاه الحويجة”.

وتابع، أن “الامطار في ديالى ستكون متوسطة وغزيرة شرقها، في بغداد خفيفة متوسطة تغزر أحيانا على فترات، في واسط خفيفة تشتد أحيانا على فترات، بابل خفيفة ومتوسطة ببعض المناطق خاصة الشمالية، كربلاء خفيفة متوسطة ببعض المناطق، الديوانية خفيفة متوسط بغربها، والنجف خفيفة متوسطة أحيانا على فترات”.

وتوقع المتنبئ الجوي أن تشهد مدن “محافظات المثنى، ذي قار، ميسان، البصرة خفيفة متوسطة”، مشيراً إلى “احتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات في المناطق الشمالية من البلاد”.

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