2020/12/14 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب بإعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات وآليات معالجتها المركز الخبري الوطني.

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