أوبك تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في 2021

2020/12/14 | 19:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر – أحمد شوقي: خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، كما قلصت تقديرات المعروض من الخام

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