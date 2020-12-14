بغداد: لا إغلاق لمخيمات الكورد السوريين في اقليم كوردستان

2020/12/14 | 19:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عدم اغلاق اي مخيمات تضم اللاجئين الكورد السوريين.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان خطط اغلاق المخيمات التي تقوم بها الوزارة لا تشمل مخيمات اللاجئين الكورد السوريين، مشددا على ان اللاجئين السوريين ضيوف على العراق، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية تتعامل مع ملفهم ضمن المعايير والمواثيق الدولية.

وشدد جهاكير على ان الوضع السياسي في سوريا هو من يحدد بقاء هؤلاء اللاجئين في اقليم كوردستان او عودتهم الى ديارهم.

PUKmedia / خاص

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