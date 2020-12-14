غدا.. مجلس الوزراء يصوت على موازنة ٢٠٢١

2020/12/14 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت لجنة المالية النيابية، الاثنين، عن توجه الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال مصدر نيابي داخل اللجنة في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس الوزراء سيصوت غدا خلال جلسته الاعتيادية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء سيوجه بارسال مشروع القانون للبرلمان يوم غد”.

واضاف ان “العجز المتوقع في الموازنة يصل الى ٤٠٪؜ من حجمها بشكل عام”، مبينا ان “الموازنة ستضم اكثر من ٢٥٠ الف درجة وظيفية ضمن حركة الحذف والاستحداث”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، اول امس السبت، عن توجه نيابي جديد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لمناقشة اسباب تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء الماضي، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.



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