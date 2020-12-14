نقيب صيادلة يحذر من المماطلة: أسعار الأدوية سترتفع.. لا تلومونا!

2020/12/14 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارجع فرع نقابة الصيادلة في محافظة كربلاء، الاثنين، ارتفاع اسعار الادوية في المحافظة الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال رئيس فرع النقابة في كربلاء، علي غني المعمار، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2020)، "اود ان ابين لكم ماقد ستتفاجؤون به من ارتفاع سعر الادوية في عموم البلد عامة وفي محافظتنا العزيزة خاصة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

واوضح "أود ان ابين فقرة مهمة وهي ان عملية استيراد الادوية من قبل المكاتب العلمية في عموم العراق والتي تجهز بقوائم الى المذاخر الدوائية الاهلية في عموم البلد كلها بالعملة الصعبة (بالدولارالامريكي) والتي تجهز الى الصيدليات الاهلية ايضا بالدولار"، مبيناً ان "الصيدليات الاهلية هي الحلقة الاخيرة لتجيز المراجعين بالادوية وبسعر الدينارالعراقي المتداول لدى الناس".

واشار الى ان "الصيدليات جميعها يكون شرائها من المذاخر الدوائية يوميا وبالدولار الامريكي واستمرار الصعود في العملة سينعكس سلبا عالمراجع"، لافتاً "لذا من موقعنا كأصحاب صيدليات لابراء الذمة امامكم حتى لانكون ملامين على ذلك نطالب من جميع القنوات الاعلامية بالضغط على وزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق / المقرالعام باكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالدينار العراقي".

وأكد ان "الضغط على نقابة صيادلة العراق /المقرالعام بالضغط عالمكاتب العلمية ببيع الادوية للمذاخر الدوائية بالدينار العراقي والتي بدورها تباع للصيدليات ايضا بالدينار العراقي".

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