2020/12/14 | 19:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي اجتماعاً مهماً لمناقشة عدد من الامور التي تخص مستقبل النادي والوقوف على اسباب النتائج المتذبذبة .

وتم استضافة الملاك التدريبي لفريق كرة القدم للوقوف على اسباب تراجع نتائج الفريق ومعالجة مكامن الضعف والخلل المشخصة من الادارة والملاك الفني ،والتعاون المشترك بين الطرفين لتجاوزها بما يخدم مسيرة الفريق في دوري الكرة الممتاز .

حيث شددت الادارة انها ستنتهج مبدأ الثواب والعقاب مع جميع عناصر الفريق بما يضمن تحسن نتائج الفريق في الجولات المقبلة ..



مؤكدةٍ تمسكها بخدمات مدرب الفريق الكابتن مظفر جبار .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الحدود تعلن تمسكها بمظفر جبار 7 SKY TV.

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