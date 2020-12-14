2020/12/14 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي الارتفاع بشكل متسارع وغير مسبوق حتى وصلت في بورصة الكفاح إلى مئة وثلاثين الف دينار امام المئة دولار.

واستمرت اسعار صرف الدولار منذ صباح الاثنين بالتصاعد في الاسواق العراقية ما اثار المخاوف لدى المواطنين، من دخول البلاد إلى أزمة في السياسة المالية والنقدية اللتان تؤثران بدورهما على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، خاصة وان النظام المالي في العراق يعمل ضمن نظام سعر الصرف الثابت، كما أنه داعم للمنتج الخارجي وليس المحلي، وإن ذلك الارتفاع يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المستهلكة في الأسواق مع احداث كساد في الاقتصاد الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار يقفز إلى 130 ألف دينار لكل 100 دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار يقفز إلى 130 ألف دينار لكل 100 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).