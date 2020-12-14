اختبار شمع الأذن قد يسمح بالتعرف المبكر على مرض السكري من النوع الثاني

2020/12/14 | 19:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} زعمت دراسة أن ظهور مرض السكري من النوع الثاني يمكن اكتشافه في وقت مبكر من الحياة بفضل اختبار يقيس مستويات الجلوكوز في شمع الأذن.

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