2020/12/14 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، عن الاطاحة ب7 من امراء قواطع داعش الارهابي في محافظتين خلال الاسبوع الجاري.

وقال الحسيني لـ /المعلومة/ إن “البعد الاستخباري للحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية شهد 3 تغيرات جوهرية ومهمة ومنها التنسيق والاختراق النوعي للخلايا الجوالة لداعش الارهابي بالاضافة الى الرصد في العمق والذي كان مهمة خطيرة جدا لكن وجود مفارز خاصة ذات خبرة اسهمت في تجاوز كل العراقيل”.

واضاف، ان ” 7 ممن يطلق عليهم امراء القواطع في داعش ضمن محافظتي كركوك وصلاح الدين تم القضاء عليهم خلال الاسبوعى الجاري”، مؤكدا بان “مهمة الوصول الى اوكارهم لم تكن سهلة لانها كانت في مناطق وعرة ونائية”.

وكان داعش الارهابي تعرض مؤخرا الى ضربات نوعية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين خسر خلالها العشرات من عناصره بينهم قيادات بارزة.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن الإطاحة بـ 7 من امراء القواطع في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن الإطاحة بـ 7 من امراء القواطع في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).