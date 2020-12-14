حراك الجيل الجديد: لن نشارك في زيارة وفد الاحزاب السياسية الكوردستانية الى بغداد

2020/12/14 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن حراك الجيل الجديد، الاثنين، عدم مشاركته في وفد الاحزاب السياسية الكوردستانية، الذي يعتزم زيارة العاصمة بغداد، مطالبا بإرسال وفود تضم اشخاصا مستقلين وفنين وتكنوقراط على اطلاع تام بواردات الاقليم.

وذكر الحراك في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "متحدثا بأسم الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن في وقت سابق مشاركة الجيل الجديد في وفد الاحزاب السياسية المقرر ان يزور بغداد وعلى هذا الشخص ان يوضح ان هذه المعلومات غير صحيحة".

واضاف، ان "مثل هذه التصريحات تثير التساؤلات بشأن استمرار الاتحاد الوطني في ايراد الاكاذيب، متسائلا عن اسم الشخص الذي سيمثل الحراك في ذاك الوفد".





واوضح، ان "حراك الجيل الجديد يوضح للجميع ان موقف الحراك واضح لا يقبل الشك بشان عدم المشاركة في هذه الوفود الحزبية التي لا تفيد بشيء، الا في حال ضمها اشخاصا مستقلين وفنين و تكنوقراط يمثلون بحق مواطني كوردستان ويوضحون الحاقائق بكل شفافية موزودين بمعلومات كاملة بشأن ايرادات النفط والمنافذ الحدودية وباقيس ايرادات الاقليم الاخرى".

وكان حراك الجيل الجديد قد اعلن مرارا في السابق عدم مشاركته في الوفود التي يرسلها اقليم كوردستان الى بغداد.

وقد اعلن العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، فائق يزيدي، أن "وفدا سياسيا من الكتل المشاركة في حكومة اقليم كوردستان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والكتل الكوردية النيابية المتمثلة بالتغيير، والجماعة الإسلامية، والجيل الجديد، سيزور بغداد، بعد انتهاء مباحثات الوفد الحكومي الكوردي مع الحكومة الاتحادية المتواجد حاليا في بغداد".

ا.ح

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