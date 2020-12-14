المالية النيابية: 25 مليار دينار فرق بيع الدولار بين المركزي والسوق بيوم واحد!

2020/12/14 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الاثنين، ان تجار العملة يربحون، 25 مليار دينار في يوم واحد، من فرق سعر بيع الدولار بين البنك المركزي والسوق، مشددا على ضرورة تطبيق الحكومة ثمانية أمور بعد صعود سعر الصرف.

وقال الدراجي، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (14 كانون الاول 2020): "اليوم مبيعات البنك المركزي 230 مليون دولار.



فرق سعر البيع بين البنك والسوك 110 دينار لكل دولار يعني الربح 25 مليار دينار بيوم واحد!".

وأضاف النائب، "المفروض اي تغيير في سعر الصرف لازم يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد منه الدولة والمواطن مو من خلال تجار العملة حتى هم ومن ورائهم يستفيدون".

واختتم تغريدته بهاشتاك "#كافي_عيب".

وكتب في تغريدة اخرى اليوم الاثنين "اذا صعد سعر الدولار يجب:-

1- منح مخصصات تضخم للطبقات الهشة.

2- تعديل آلية بيع الدولار.

3- تسعير مشاريع الحكومة بالدولار.

4- وقف الاستيرادات.

5- قيام الدولة باستيراد مواد غذائية وضخها بالأسواق.

6- دعم الوقود للنقل العام والصناعة.

7- ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف.

8- تفعيل دور الأمن الاقتصادي".

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