اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا

2020/12/14 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، اليوم الاثنين، عن اكتشاف “سلالة” جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في “المرحلة الثالثة” من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، ستدخل لندن وأجزاء من إي**** وهيرتفوردشاير ستدخل المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من الأربعاء.

وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

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