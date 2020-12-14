2020/12/14 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد عضو المالية النيابية عدنان الزرفي ،الاثنين، ان الحوار مع الاقليم قائم على مسار واحد وهو تسليم الواردات مقابل الرواتب ولا شيء غير ذلك .واوضح الزرفي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “الحوار مع الاقليم قائم على مسار واحد وهو تسليم الواردات مقابل الرواتب ولا شيء غير ذلك”، مضيفا انه ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : الواردات مقابل رواتب الاقليم ولا شيء غير ذلك المركز الخبري الوطني.

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