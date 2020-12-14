2020/12/14 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تبدي رغبتها بتوسيع الإستثمار في قطاع النفط والطاقة بغداد – ندى شوكت بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي تطوير النفط والغاز في العراق .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والغاز وبما يخدم المصالح المشتركة)، واضاف ان […]

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