2020/12/14 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تنامي حالات الشفاء ورصد 1338 إصابة جديدة بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة 1338 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتماثل 2028 حالة من الجائحة وبواقع 24 حالة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة رصدت 1338 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 2028 حالة من الجائحة وبواقع 24 حالة […]

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