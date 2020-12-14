2020/12/14 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينعى النائب حنين القدو بغداد – الزمان نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو الذي توفي امس الاول في المانيا، بعد صراع طويل مع المرض.وقال الحلبوسي في بيان تعزية (ببالغ الحزن وشديد الأسى تلقينا نبأ وفاة القدو)، وأضاف (وفي هذا المصاب الجلل، نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة […]

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