نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي

2020/12/14 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حمل النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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