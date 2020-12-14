أسعار النفط تواصل الصعود مع استمرار توزيع لقاحات كورونا

2020/12/14 | 19:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البد...

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