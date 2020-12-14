الموانئ تستبعد الشركة الصينية وتختار ’دايو’ الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو

2020/12/14 | 19:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار ش...

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