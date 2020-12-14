الكلابي: ميناء الفاو سيكتمل خلال 45 شهراً

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأثنين، أن ميناء الفاو سيكتمل خلال 45 شهراً بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل بحضور لجنة النزاهة وأغلب النواب المتخصصين في لجنة الخدمات والمالية للاطلاع على التفاصيل"، مبيناً أن "الشركة الصينية ليس لها أي اختصاص بهذا الشأن".

وأضاف، أن "عقد الشركة الصينية بالتفاوض أكثر سعرا من الشركة الكورية بتفاصيلها"، لافتا إلى "وجود أشخاص يسعون لتعطيل وتأخير ميناء الفاو".

واشار الكلابي إلى أن "الميناء سيكتمل خلال 45 شهراً بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا لكن البنى التحتية والطريق الواصل والكثير من بنى الخدمات ستكون منجزة"، مضيفاً أنه "سيكون لدينا ميناء بعمق 19 مترا و8 بالعشرة، ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية".

ودعا إلى "منع تلك الأصوات التي تشوه ملف الميناء".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار"، لافتا الى أن "الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ".

وأضاف أن "شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، مبينا أن "الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة".

وأكدت وزارة النقل في وقت سابق دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير".

وأضافت أن "الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ".

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