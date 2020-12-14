الامن النيابية تكشف عن اتفاق شامل على دعم تطوير احدى اهم اسلحة الجيش العراقي

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن اتفاق شامل على دعم تطوير احدى اهم اسلحة الجيش العراقي في ميزانية 2021.

وقال العزاوي لـ /المعلومة/، ان “الدفاع الجوي سلاح مهم في الجيش العراقي لحمايه سمائه من اي خروقات في ظل الاوضاع الراهنة التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط وتكرار الانتهاكات التي تسببت في سقوط شهداء وجرحى في صفوف قواتنا الامنية والحشد الشعبي خلال الاشهر الماضية “.

واضاف، ان “هناك اتفاق شامل داخل لجنة الامن والدفاع النيابية وبنسبة 100% على دعم تطوير الدفاع الجوي العراقي من خلال رصد اموال لها في موازنة 2021 “، لافتا الى ان “حماية سماء العراق من الامور السيادية التي يجب ان تحظى بالاهتمام والدعم والرد بقوة على اي محاولات تسلل لاي طائرة لتنفيذ اي غارات تؤدي الى سفك الدم العراقي”.

ويعاني العراق من منظومة دفاع جوي ضعيفة ما تسبب في خروقات متكررة في السنوات الماضية”.



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