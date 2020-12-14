المالية النيابية: توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار لسد عجز الموازنة المقبلة

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر ، ارتفاع أسعار صرف الدولار الى توجه حكومي لرفع السعر بهدف سد العجز الكبير في مشروع قانون موازنة الفين وواحد وعشرين .

وقال كوجر، في تصريحات صحفية ان التوجه حكومي يقضي بارتفاع سعر الصرف بشكل تدريجي، مرجحا تواصل ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام القادمة، محذرا من تأثير ذلك بشكل كبير على المواطنين.

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