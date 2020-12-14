الكعبي : الاختناقات المرورية تولد ضغط نفسي على المواطن وارباك امني

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الى التنسيق المباشر ما بين وزارات الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات الاخرى ذات العلاقة , لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية التي بدأت تنعكس سلبا على نفسية المواطن ، كما تربك المشهد الامني في كافة المدن العراقية “.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الاثنين 14- كانون الاول 2020 , مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل , بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع السيد محمد رضا ، وعدد من السادة النواب والمستشارين .

وقال الكعبي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان مجلس النواب يولي مديرية المرور اهتمام خاص وذلك بسبب تعلق مهامها بحياة المواطن بشكل مباشر “، مشيدا بالخدمات والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة وساعات عمل طويلة وعلى مدار اليوم , وايضا بالإجراءات التي اتخذتها الادارة الجديدة لتخفيف الضغط داخل المدن وتسهيل اتمام المعاملات المرورية للمواطنين بدوام صباحي ومسائي واعتماد الانظمة الالكترونية المتطورة .

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس بإعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات وآليات معالجتها , منوها الى ان الجميع يعلم بأن عدد من المعالجات تتطلب حلول بسيطة جدا مثل توسيع التقاطعات او تأهيل الشوارع وفتح اخرى ونقل بعض الفعاليات الاقتصادية لمحيط العاصمة والمدن الاخرى “.

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