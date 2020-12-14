لارتكابها 9 مخالفات .. اغلاق 3 مدارس اهلية في النجف

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الأزمة في النجف تغلق 3 مدارس أهلية لمخالفتها تعليمات الخلية ولمدة 3 أيام إبتداءً من اليوم المصادف 14-12-2020.

المدارس:1- مجموعة النوارس التعليمية الأهلية2- متوسطة الفهد الأهلية للبنين3- مدرسة الأمير الإبتدائية

المخالفات:1- عدم إرتداء الكمامات من قبل الكوادر العاملة والطلبة!2- عدم توفير التهوية في العديد من الصفوف!3- عدم تطبيق (التباعد الجسدي) داخل الصفوف (متر ونصف بين شخص وآخر)!4- عدم وجود المعقمات والكمامات في مداخل المدارس!5- عدم غلق الكافتريات داخل المدارس!6-تواجد عدد من مجاميع الطلاب في صفوف مشتركة (مرسم، مختبر العلوم، مختبر الحاسوب … الخ)7- حاويات النفايات مفتوحة والتعليمات تؤكد على وجود حاوية ذات (دواسة) مغلقة!8- عدم تنطيم دخول وخروج الطلاب9- عدم تنظيم خطوط الطلاب والإلتزام لكل 2 طالب في سيارة صغيرة و 3 طالب في سيارة كبيرة!

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