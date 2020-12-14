النزاهة النيابية : خسارة العراق من مزاد العملة فقط لهذا اليوم بلغت اكثر من ٢٧ مليار دينار

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد نائب رئيس لجنة النزاهة خالد الجشعمي: خسارة العراق من مزاد العملة فقط لهذا اليوم بلغت اكثر من ٢٧ مليار دينار”.

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