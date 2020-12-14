صحتها توضح التوزيع الجغرافي.. 244 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، موقفها الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفيروس كورونا، إضافة الى اعداد الشفاء والوفيات الاخيرة.

وذكرت الدائرة في بيان الموقف الوبائي أنها سجلت 244 اصابة جديدة، وزعلت على مناطق أبو دشير3 اصابات، أبو غريب 31، الإسكان 2، الاعلام 24، البياع 8، التاجي 8، التراث 1، الحرية 9، الدورة 16، الدولعي 1، الرحمانية 1، السيدية 15، الشالجية 4، الشعلة 5.

وأضاف البيان ان منطقة الصالحية سجلت 3 اصابات جديدة، وسجلت الطارمية اصابتين اثنين، العامرية 13، العطيفية 3، العلاوي 1، الغزالية 9، القادسية 3، الكاظمية 5، المحمودية 10، المنصور 13، المواصلات 5، الوشاش 3، اليرموك 15، جكوك 1.

وبحسب البيان سجل حي الجهاد 7 اصابات جديدة، حي العامل 5، حي الجامعة 3، حي الخضراء 2، حي العدل 4، صدر اليوسفية 1، كرادة مريم 5، ناحية الرشيد 1، سكنة جانب الرصافة 2.

وبلغت حالات الشفاء المسجلة اليوم في جانب الكرخ 315 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة فقط.

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