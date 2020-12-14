أسعار صرف الدولار أمام الدينار مساء اليوم بعدد من مدن العراق

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تواصل اسعار الدولار ارتفاعها هذا اليوم منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة في بغداد وبقية محافظات البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب مساء اليوم الاثنين، في كل من محافظات البصرة ، ذي قار ، المثنى، بابل ، كربلاء، واسط بلغت 130 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار.

واضاف أن اسعار الصرف في محافظات ميسان ، النجف ، الديوانية بلغت 129 ألف دينار مقابل 100 دولار أيضاً.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار اليوم بعدة محافظات لتصل إلى أكثر من 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 132 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كان سعر الصرف صباح اليوم لا يتعدى 128 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار.وارتفع سعر الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد ليبلغ سعر البيع 133 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 131 ألف دينار للقيمة ذاتها.وارتفع سعرف صرف الدولار في أسواق أربيل إلى 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.وتأتي هذه القفزة مع تداول أنباء عن نية البنك المركزي تثبيت سعر الدولار على 130 ألف دينار لكل 100 دولار، لتغطية عجز الموازنة.

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