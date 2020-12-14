محافظ واسط يكشف الضرر الاقتصادي الناتج عن إيقاف الحركة في منفذ زرباطية

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

كشف محافظ واسط محمد المياحي، الاثنين، الضرر الاقتصادي نتيجة إيقاف الحركة في منفذ زرباطية بسبب وباء كورونا.

وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ايقاف التبادل والعبور عبر منفذ زرباطية مع ايران بسبب فايروس كورونا ومنذ انتشار الوباء الحق تسبب بضرر كبير بالواقع الاقتصادي لمحافظة واسط حيث ادى الى انخفاض الإيرادات المحلية وعدم توفر تخصيص مالي لتغطية رواتب الآلاف من موظفي العقود المعينين على قسم الإيرادات المحلية، صندوق دعم واسط سابقا".

واضاف "كما ادى لارتفاع البطالة نتيجة توقف عمل المئات من العاملين بالمنفذ بمختلف الاختصاصات، ونتج عنه بطالة لآلاف من سواق المركبات الحمل التي كانت تعمل في المنفذ بما لا يقل عن 700 سيارة يومياً".

وتابع ان التوقف "الحق خسائر مالية لعشرات الشركات العاملة بمجالات السياحة والسفر وكذلك الشركات والتجار المستوردين عبر المنفذ".واشار المياحي الى "حصول ارتفاع بأسعار المواد الغذائية الإنشائية والاستهلاكية بمختلف انواعها يضاف لبقية الاضرار".

وأعيد افتتاح منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الشهر الماضي مع اتخاذ اجراءات مشددة في دخول الاشخاص، بالاضافة الى التنقل التجاري، بعد ان اغلق المنفذ لاكثر من 6 اشهر نتيجة الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا.

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