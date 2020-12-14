رئاسة البرلمان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء “ظاهرة الاختناقات المرورية”

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، إلى إعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات المرورية وآليات معالجتها، والتنسيق المباشر ما بين وزارتي الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات المعنية، لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء تلك الظاهرة.وقال مكتب الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “النائب الأول لرئيس البرلمان حسن …

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