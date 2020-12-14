الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على شخصين مرتبطين بإيران. وذكرت الوزارة عبر موقعها، وتابعها “النور نيوز” أنها “أدرجت على اللائحة السوداء (محمد بصيري وأحمد خزاعي) وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ.ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 …

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