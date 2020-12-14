وزير العمل: ندعو الجهد الحكومي والوزارات كافة للوقوف مع شريحة ذوي الإعاقة وضمان استحصال حقوقها

2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي للوقوف مع شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة ,مؤكدا ان وزارة العمل بملاكاتها كافة ستعمل مع هذه الشريحة لحين حصولها على كامل حقوقها.وقال الركابي خلال احتفالية الكرنفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة اليوم الاثنين بحضور نخبة من الشخصيات الحكومية والسياسية والاكاديمية والمنظمات المعنية بحقوق هذه الشريحة المحلية والدولية بحسب بيان لوزارة العمل:" ان هذا الاحتفال يمثل مناسبة سنوية لاستذكار يوم يخص اكثر من مليار انسان يمثلون 15% من سكان العالم، لافتا الى ان هذه الفئة تناضل وتواصل المطالبة بحقوقها بالاصرار والتحدي لتكون عناصر فاعلة في المجتمع ".وشدد الوزير على ضرورة,ان يأخذ الجهد الحكومي والوزارات كافة دورها في استحصال حقوق هذه الشريحة، مضيفا ان الحقوق يجب ان تُعطى،لافتا الى ان قانون رقم 38 لسنة 2013 ألزم الوزارات بواجبات تجاه هذه الفئة عليها الالتزام بتنفيذها.واوضح الركابي ان ,الوزارة ماضية في تعديل قانون ذوي الاعاقة وان القانون تم استكمال تدقيقه وسيصل الى مجلس الوزراء قريبا ومن ثم سيأخذ البرلمان دوره في تشريع القانون، مؤكدا ضرورة ان تأخذ التشريعات طريقها نحو التطبيق لأن هناك حقوق كثيرة لاتزال شريحة ذوي الاعاقة تنتظر تطبيقها"./انتهى2

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