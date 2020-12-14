2020/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات امريكية جديدة على مسؤولين ايرانيين.وذكر الموقع ان : الولايات المتحدة أدرجت محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.‎/انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات امريكية جديدة على مسؤولين ايرانيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات امريكية جديدة على مسؤولين ايرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).